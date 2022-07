CUPRA MARITTIMA – Tutto pronto per la seconda edizione del Cu.P.R.A. Dentro e Fuori le Mura, festival che ha l’intento di portare al pubblico diverse forme di espressione culturale. partendo dalle parole, che si sposano con la musica.

La rassegna è curata dall’Associazione Culturale L’Onagro, presieduta da Lucilio Santoni, e ha portato personalità di spicco del mondo della cultura italiano e internazionale a Cupra, nell’ambito di un festival che vuole valorizzare il territorio attraverso varie location, piùcaratteristiche e legate alla storia del paese. Si svolgerà in primis al Parco Archeologico, ma anche al borgo di Marano, posti che meritano di essere visitati e valorizzati, ma che vengono poco sfruttati dalla popolazione locale.

«Anche quest’anno, nell’occasione degli eventi estivi, l’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima ha deciso di investire molto nella formazione culturale delle persone» – recita il comunicato dell’Associazione – «intesa come condivisione di immaginari, di sguardi su micro e macrocosmo, intrecci di storie collettive e destini individuali. Rifletteremo sul passaggio, mai indolore, tra tradizione e modernità, culture originarie e miti del progresso. La rappresentazione di sé e dell’altro; nonché l’intreccio fra memorie consolidate e identità mutanti.

Il festival crea spazi fisici e mentali, sviluppando intersezioni con musica, teatro, letteratura e laboratori. Intendiamo continuare a realizzare percorsi ospitali e conviviali che si pongono come cerniere tra le culture. Una forma d’incontro mediterranea, fonte di conoscenza. Il tutto avrà come prerogativa essenziale il “divertirsi pensando”, ovvero il “pensare divertendosi”, che è metodo privilegiato per una formazione culturale solida e feconda.

Gli eventi si svolgeranno in diverse “piazze” della città, in particolare quella del Parco Archeologico Naturalistico Civita, il quale mostra chiaramente, contro ogni apparenza, che i luoghi del passato non muoiono, e vivono ancora per secoli, e millenni, nella memoria tramandata, in un movimento culturale di continua riconquista. Obiettivo primario, infatti, è anche quello di valorizzare e vitalizzare il borgo Marano e l’area archeologica naturalistica Civita»

Programma della Seconda Edizione:

Giovedì 28 luglio, ore 21.30

Parco Archeologico Naturalistico “Civita”

SENECA E LUCILIO

LETTERE NELL’IMMENSITÀ DEL TEMPO

Giovanni Seneca alla chitarra

Lucilio Santoni, voce narrante

Anissa Gouizi, canto

Spettacolo inserito nel cartellone TAU dell’AMAT

Martedì 2 agosto, ore 21.3Parco Archeologico Naturalistico “Civita”PENTESILEA

LA DANZA DEGLI OPPOSTI

Alessandro Pertosa, narrazione

Frida Neri, canto

Filippo Machiavelli, basso, voce e effetti

Spettacolo inserito nel cartellone TAU dell’AMAT

Lunedì 8 agosto, ore 19

Cortile del Museo Archeologico

SPLENDORA

Presentazione del libro di Alessia Bronico

Domenica 21 agosto, ore 21.30

Parco Archeologico Naturalistico “Civita”

POESIA SENZA FINE

Daniele Di Bonaventura al bandoneòn

Lucilio Santoni, voce narrante

Martedì 6 settembre, ore 21.30

Cinema Margherita

LA MENTE INNAMORATA

Conversazione con Vito Mancuso