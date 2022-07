FERMO – Segue nota del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo.

I Carabinieri della stazione di Montegranaro hanno fermato un 50enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’atteggiamento dell’uomo alla guida aveva destato sospetti sulle sue condizioni psicofisiche. Dubbi che si sono rivelati fondati con l’accertamento etilometro, con un risultato pari al triplo del limite consentito dalla legge. Per lui è stata applicata la procedura amministrativa per la sospensione della patente di guida.