CUPRA MARITTIMA – La ventesima edizione del Cupra Musica Festival si presenta con ben sette appuntamenti, confermando i concerti in riva al mare al sorgere del sole, vero e proprio successo della scorsa edizione con la partecipazione di 500 persone e aggiungendo un evento al tramonto, con un gradito ritorno al borgo di Marano.

Attraverso la musica, l’intento è quello di valorizzare le location più suggestive, private e pubbliche, del territorio cuprense: l’angolo piscina del Parco sul Mare, per la serata jazz, lo spazio aperto di Villa Cellini, scenografia perfetta per la Carmen di Bizet, il meraviglioso salone di Villa Vinci-Boccabianca e la sala consiliare, ambiente appena restituito alla comunità cuprense, per le due serate di musica più classica-colta, il litorale negli chalet Koko Beach e SeaLife per le due albe musicali e il suggestivo Belvedere Giorgio Calcagno per il tramonto.

Il direttore artistico Davide Martelli, con la Pro Loco di Cupra Marittima e gli assessori Eleonora Sacchini e Daniela Luciani, oltre a dare spazio, come nelle scorse edizioni, a diversi generi musicali con il comune denominatore della qualità delle proposte, ha in questa edizione fortemente incentivato la contaminazione di varie forme d’arte. La serata Danza, Con fuoco, ad esempio lo vedrà protagonista in prima persona al pianoforte assieme alla performer-coreografa Mizar Tagliavini, che con il gesto aiuterà a comprendere la musica, interpretandone la forza espressiva, come il tramonto con poesia, musica e panorama mozzafiato, come l’opera lirica, fusione di parola, azione e musica.

«Ringrazio i volontari della Pro Loco perché donano il loro tempo al Cupra Musica Festival» – ha dichiarato Martelli – «Il programma è variegato, comprende vari generi: la novità è la presenza del melodramma, con la Carmen di Bizet, in formato moderno. Come ama definirla Paolo Santarelli, è un’opera pocket che riesce ad arrivare a tutto il pubblico.

Ospiti del festival saranno i cantanti lirici e ballerini della compagnia Incontri d’opera del regista Paolo Santarelli, che con le sapienti narrazioni aiuterà anche i meno avvezzi alla lirica, a scoprire i segreti della Carmen di Bizet, la voce di Laura Avanzolini, interprete delle canzoni di Bacharach assieme al sestetto jazz, il giovanissimo celebre pianista e compositore Orazio Sciortino, ospite dei più importanti teatri del mondo ed autore di opere eseguite nelle più importanti istituzioni musicali, in duo col primo clarinetto dei Pomeriggi musicali di Milano Marco Giani.

Per le albe si ricordano le eclettiche proposte del duo violino-chitarra, composto da Alessandro Marra e Luca Pecchia, che spazierà da Vivaldi ai Coldplay e l’originale sound del primo clarinetto della FORM Michele Scipioni con tutti i suoi strumenti (clarinetto basso, in si bemolle e piccolo) e gli effetti, mentre protagonista del tramonto sarà il violin performer Valentino Alessandrini col poeta cuprense Gianni Marcantoni.

Programma della XX edizione:

Venerdì 22 luglio, Parco sul mare, 21.15

Laura Avanzolini sings Bacharach

Laura Avanzolini, voce

Giacomo Uncini, tromba e flicorno

Antonangelo Giudice, sax tenore

Massimo Morganti, trombone

Walter Pignotti, chitarra

Lorenzo Scipioni, contrabbasso

Michele Sperandio, batteria

Domenica 31 luglio, Koko Beach, 5.40

Da Vivaldi ai Coldplay

Alessandro Marra, violino acustico ed elettrico

Luca Pecchia, chitarre

Venerdì 5 agosto, Belvedere G. Calcagno – Marano, 19.30

Il violino al belvedere

Versi e suoni al tramonto

Gianni Marcantoni, poesie

Valentino Alessandrini, violin performer

Giovedì 11 agosto, Villa Cellini, 21.15

Carmen di G.Bizet

Adattamento per voci liriche, corpo di ballo e pianoforte

Narrazione, regia e costumi a cura di Paolo Santarelli

Domenica 21 agosto, Chalet SeaLife, 6.00

Esplorazioni

Michele Scipioni, clarinetti e live elctronics

Martedì 30 agosto, Villa Vinci-Boccabianca, 21.15

Danza, Con fuoco

Musiche di Liszt, Scriabin, Stravinsky, De Falla

Intermezzi danzati in site specific

Mizar Tagliavini, performer-autrice

Davide Martelli, pianoforte

Sabato 10 settembre, Sala Consiliare, 21.15

Clarinet kaleidoscope

Musiche di Brahms, Setaccioli, Boccadoro

Marco Giani, clarinetto

Orazio Sciortino, pianoforte