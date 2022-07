SAN BENEDETTO – Ci hanno contattato in molti per lamentarsi di non essere stati informati della disinfestazione che nei giorni scorsi (venerdì 15 luglio dalle ore 2) il Comune ha messo in atto in zona San Filippo, Ponterotto, Fosso dei Galli. Per la verità tutte provenienti da residenti nel quartiere San Filippo.

“Erano le due del mattino di sabato e tornavo a casa con mia figlia quando un camion per la disinfestazione ci ha spruzzato quasi addosso. Non ne ero a conoscenza e come me almeno altre quattro persone“. Altri hanno telefonato in redazione per lamentare, più o meno, lo stesso problema, aggiungendo di essersi svegliati con una leggera intossicazione.

Ci siamo sentiti in dovere di chiedere spiegazioni agli uffici comunali. La risposta è stata che l’avviso era stato pubblicato il 15 luglio scorso tramite il sito del BUM, bollettino comunale ora in versione on line.

Leggiamo in altre parti lamentele spesso senza senso e soltanto strumentali (per esempio la questione su un potenziale agitazione della maggioranza!), questa invece ci pare sensata perché è chiaro che il BUM, pur essendo un sito importante di informazione, non arriva alla gente ma deve essere consultato e sono ancora molte le persone anziane che non vanno mai su internet.

Per esempio il Comune di Grottammare, oltre a dare la ‘notizia agli organi di informazione, passa nelle strade interessate con altoparlanti che avvisano di tenere chiuse le finestre e di non tenere panni stesi, in determinate ore, di solito dalle 2 alle 6 del mattino. Insomma, se l’informazione c’è stata, è stata sicuramente insufficiente.