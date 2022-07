SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer non fallisce l’appuntamento più importante e travolge 6-3 Sicilia nell’ottava giornata di Serie A disputata a Viareggio, qualificandosi alle Final Eight Scudetto in programma a Cagliari dal prossimo 5 agosto.

I rossoblù sbloccano subito il risultato con l’ennesima perla del brasiliano Brendo Chagas, ma subiscono il pareggio dell’altro talento verdeoro Ricardinho. Il primo centro stagionale di Alessandro Mascaro riporta avanti gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo, prima dell’allungo sull’asse Marcello Percia Montani-Eudin Silva.

Gustavinho fa 4-2, ma le doppiette degli stessi Percia Montani e Eudin sentenziano una partita mai in discussione. In mezzo il momentaneo 5-3 firmato Margiotta. La Samb chiude a quota 11 punti al sesto posto in classifica e troverà Napoli agli ottavi di finale. Intanto, da giovedì 21 luglio scatterà la missione Coppa Italia a Lignano Sabbiadoro e pure lì l’obiettivo è quello di lottare per vincere.

Tanta sfortuna e qualche errore arbitrale di troppo, invece, sul fronte Samb Under 20. I giovani rossoblù di mister Gianluigi Rossetti giocano un ottimo beach, ma vengono puniti 5-3 da Terracina nella terza giornata di campionato.

Non basta la doppietta di uno scatenato Thomas Cameli e il graffio in rovesciata del solito bomber Nicolò De Baptistis. Decidono le reti di Bartolomeo, Possamai (doppietta anche per loro) e Mirale.

Tutto ancora aperto per la qualificazione alle finali, con la Samb del futuro che sta comunque mettendo basi importanti continuando il proprio percorso di crescita