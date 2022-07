SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festeggiato da parenti, amici e connazionali il veterano di guerra inglese Harry Shindler – da molti anni residente della nostra città – che nel gennaio 1944 partecipò allo sbarco ad Anzio con gli Alleati per poi proseguire la liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazista.

Fra ricordi per le centinaia di dispersi ritrovati con instancabili ricerche lungo la Penisola e l’impegno politico-sociale per far riconoscere dal governo britannico il diritto di voto ai 5 milioni di cittadini britannici residenti all’estero.

E nel prossimo gennaio Shindler ha in programma di pubblicare un nuovo libro di memorie sulla sua attività.