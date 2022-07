TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 17 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella serata di ieri sabato 16 luglio e

durante la seguente nottata, hanno svolto un servizio di controllo straordinario e capillare

del territorio nella città di Teramo, finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme del

codice della strada e prevenire le “stragi del sabato sera” (privilegiando i luoghi di

ritrovo dei giovani e della Movida), nonché il controllo dei soggetti di interesse

operativo che gravitano in città.

Nello specifico sono stati svolti controlli dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alle misure di

prevenzione. Due di questi all’atto del controllo non sono stati trovati all’interno delle

proprie abitazioni teramane dove il Tribunale di sorveglianza aveva disposto che

scontassero il periodo di detenzione domiciliare.

Rintracciati entrambi, alla richiesta dei

Carabinieri, non sono stati in grado di giustificare l’allontanamento dal domicilio dove

stava scontando la pena e per tale motivo sono stati denunciati alla Procura della

Repubblica per il reato di evasione.

Nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire le stragi del sabato sera e a sanzionare gli illeciti previsti dal Codice della Strada, i Carabinieri hanno svolto serrati controlli su

strada con l’impiego di numerose pattuglie che notte tempo hanno controllato a tappeto

gli automobilisti che percorrevano le vie cittadine.

Tre di questi, un imprenditore

sessantottenne di Torricella Sicura, un operaio 35enne di Teramo e un pensionato

68enne originario di Castelli, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture in stato di ebbrezza alcoolica, cioè con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e le patenti di guida ritirate.

Complessivamente: è stato tratto in arresto un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione dovendo scontare una pena detentiva definitiva per violenza sessuale, sono

state deferite in stato di libertà cinque persone, sono state identificate 135 persone e controllati 79 auto-motoveicoli, ritirati 4 documenti di circolazione (tre patenti e una carta di circolazione), controllati 9 esercizi pubblici commerciali.