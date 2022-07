SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un mix di originalità e irriverenza al Campo Europa di San Benedetto con Achille Lauro che, nella serata del 16 luglio, si è esibito in concerto in occasione dell’Rds Summer Festival.

L’artista è salito sul palco sulle note di “Generazione X” in tutta la sua estrosità, vestito con pantaloni pitonati e una canottiera a effetto vedo non vedo. La sua entrata in scena ha suscitato un’immediata reazione di consenso tra il pubblico, che lo ha accolto a suon di urla e applausi.

Poi tutti a cantare a squarciagola i suoi successi, dall’ultimo lavoro presentato a Sanremo 2022 “Domenica” alla romantica ballad “16 Marzo”, fino ad arrivare ad altre canzoni più e meno recenti, come “Rolls Royce”, “Bam Bam Twist”, “Maleducata”, “Latte +”, “Me ne frego” e “Marilù”.

Achille Lauro, mai prevedibile e sempre pronto a stupire, a metà concerto si è spogliato della canotta e ha proseguito lo spettacolo a torso nudo e tatuaggi in vista.

Gran finale con “C’est la vie”, che ha sancito il termine di uno show breve ma decisamente intenso.

“Grazie San Benedetto, ti amo” le ultime parole prima di uscire di scena.