SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer torna a vincere a Viareggio e batte 3-2 Città di Catania nella settima giornata della Serie A 2022.

I rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo, reduci dalla brutta sconfitta con Nettuno, si schierano con il quintetto titolare formato da Costa, Brendo, Eudin, Bernardo e Percia Montani. L’avvio di partita, però, è piuttosto bloccato e la Samb cerca con pazienza il guizzo giusto.

Il gol del vantaggio arriva proprio con il bomber Marcello Percia Montani, mentre il raddoppio lo firma il nazionale svizzero Sandro Spaccarotella. A quel punto sembra fatta, ma i siciliani reagiscono furiosamente e trovano la clamorosa rimonta con le reti di Lucas Duarte e Fabio Mongelli.

La Samb rivede le streghe, ma all’ultimo respiro ci pensa il solito campione brasiliano Eudin Silva a scacciare la paura firmando il definitivo 3-2. Addarii e compagni salgono così a 8 punti in classifica, ma domenica 17 luglio (ore 15.45) servirà battere Sicilia per qualificarsi alle Final Eight Scudetto in programma a Cagliari dal 5 agosto.

Non riesce invece il bis alla Samb Under 20, che cade immeritatamente 5-3 contro Cagliari dopo la meravigliosa impresa all’esordio con i padroni di casa del Viareggio.

Nei rossoblù altra doppietta spettacolare della stellina Nicolò De Baptistis e gol di Maselli, ma i sardi riescono a spuntarla grazie alla tripletta di uno scatenato Rodriguez. Etzi e Chighini completano il tabellino di una gara al cardiopalma, con i ragazzini terribili di mister Gianluigi Rossetti che hanno subito l’occasione del riscatto.

Domenica mattina (ore 10.30), sempre a Viareggio, ci si gioca tutto con il Terracina, in una super sfida in diretta streaming su Eleven Sports.