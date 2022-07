SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, domenica 17 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Enrico Vanzina presenterà il libro “Diario diurno“. Converserà con lui Claudio Siepi.

Figlio del grande regista Steno, Enrico Vanzina vive nel mondo del cinema sin dalla nascita. Nel 1976 ha iniziato a scrivere sceneggiature e a collaborare con i maggiori esponenti del nostro cinema. Nel corso degli ultimi quarant’anni ha firmato, insieme al fratello Carlo, alcuni dei più grandi successi al botteghino e realizzato moltissime fiction televisive. Ha vinto il Nastro d’argento, la Grolla d’oro, il Premio De Sica e il Premio Flaiano. Ma il cinema e la tv non sono la sua unica occupazione: ha collaborato con il Corriere della Sera, scrive ogni settimana su Il Messaggero e ha pubblicato diversi libri.

Il libro: Nella storia della letteratura, il diario occupa un posto speciale. Da Ennio Flaiano, che ha conosciuto personalmente quando era bambino, e dal suo “Diario notturno”, parte Enrico Vanzina per questo suo “Diario diurno“. Un diario adulto, iniziato da un uomo di 62 anni che non ne aveva mai tenuto uno, un diario che racconta undici anni, racchiusi da due grandi crisi sociali, quella economica del 2011 e quella che stiamo ancora vivendo ed è legata alla pandemia e, in mezzo, la vita, le gioie, i dolori, gli attimi solo in apparenza insignificanti, ma, in realtà, decisivi, la politica, i libri, il cinema, gli amici che si ritrovano o se ne vanno, gli incontri casuali, le strade prese o perse. Perché un diario, se scritto da un grande autore, è molto di più del mero succedersi degli accadimenti, pubblici e privati che siano, è un’opera letteraria che sa far commuovere, sorridere, riflettere, rivelando verità spesso nascoste nel cuore umano. “Diario diurno”, ora ironico, ora malinconico, ora spensierato, ora meditativo, e sempre lucido, è una testimonianza fondamentale per capire, attraverso uno sguardo unico e originale, l’Italia di oggi, messa in scena con una leggerezza e una profondità implacabili da uno dei nostri più grandi intellettuali.