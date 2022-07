SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragico schianto nel pomeriggio del 16 luglio in Riviera.

Incidente stradale a San Benedetto in via Manara per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale tra auto e scooter.

Sul posto il 118 per i soccorsi ma purtroppo per lo scooterista, un 50enne, sono stati vani: è deceduto a causa delle ferite riportate.

Seguiranno aggiornamenti.