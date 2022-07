CUPRA MARITTIMA – Nato da un’idea del presidente di quartiere n° 1 Michela Basili, insieme ad Alessandro Bianchini, con la collaborazione dell’assessore cuprense Eleonora Sacchini, “Quartieri senza frontiere” è un evento che mira a coinvolgere i residenti dei 5 quartieri cuprensi in tre giorni di giochi per tutte le età, insieme a tanta gastronomia.

Venerdì 5 agosto: ci sarà la presentazione dei partecipanti dei singoli quartieri, seguita dal primo gioco a sorpresa.

Sabato 6 agosto: la mattina adulti e bambini si sfideranno nella costruzione di sculture di sabbia, il pomeriggio sarà dedicato ai giochi per i più piccini, mentre la sera i più grandi si affronteranno in particolari giochi di abilità come: sci estivo, palle al balzo, spaghetti alla Coca-Cola e molti altri.

Domenica 7 agosto: il pomeriggio sarà dedicato alla caccia al tesoro, che metterà alla prova i nostri sfidanti per tutto il territorio cuprense, con enigmi e misteri da scoprire.

Infine sarà consegnato uno speciale trofeo al quartiere vincitore, che lo conserverà fino al prossimo evento.

L’evento è dedicato ai soli cittadini cuprensi, si può partecipare solo nel quartiere in cui si ha la residenza. Possono partecipare tutti, ovviamente ogni gioco prevede un numero minimo e un numero massimo di partecipanti.

Per info e prenotazioni:

Quartiere 1 – Michela Basili: 392 3332179

Quartiere 2 – Francesco Rausei 329 9178983

Quartiere 3 – Oriana Torquati 340 7839942

Quartiere 4 – Antonio Vallorani 335 7454 777

Quartiere 5 – Stefano Marconi 328 8790801

Si ringraziano per la collaborazione, oltre ai comitati di quartiere e al comune di Cupra: l’associazione Sant’Andrea Eventi per la cucina e l’associazione “Quei Bravi Ragazzi” per organizzazione e assicurazioni.

Di seguito la locandina con le specifiche dell’evento: