FERMO – Segue resoconto da parte del comando di Carabinieri del fermano.

A Porto Sant’Elpidio i militari hanno pizzicato un 50enne marocchino che si era appropriato di una bici parcheggiata per le vie del centro. Il proprietario del velocipede, accortosi del furto, ha rincorso l’extracomunitario. Il parapiglia non è sfuggito all’attenzione di una pattuglia del luogo che ha tempestivamente bloccato l’autore del furto aggravato.

Stessa sorte per per una giostraia 41enne beccata a fare razzia in uno chalet nelle ore notturne. I Carabinieri l’hanno colta in flagrante e anche per lei è scattata la denuncia per furto aggravato.