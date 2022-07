CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota stampa del sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni:

“La prova della nuova viabilità sul lungomare Romita, mirata all’ottenimento di un maggior numero di parcheggi, ha evidenziato che tecnicamente funziona; occorrerebbero degli interventi per ottimizzare la situazione (come ad esempio evitare che i nuovi parcheggi diventino stalli per soste a lungo termine) che però non sarà possibile mettere in campo in tempo utile.

Inoltre, proprio durante la sperimentazione, sono finalmente iniziati i lavori in collaborazione tra il Comune e Ferrovie dello Stato; FS su nostra costante e puntuale richiesta ha dato il nulla osta per il rifacimento della recinzione e soprattutto per l’arretramento del muretto verso la massicciata della ferrovia. Questo consente di avere più spazio che sarà destinato ad un maggior numero di parcheggi subito a nord di via Romita.

Per tali motivi la prova, che come da ordinanza termina oggi (venerdì 15 luglio, ndr), non verrà prorogata e da domani (sabato 16 luglio, ndr), su tutte le zone interessate, si tornerà alla viabilità ordinaria.

Questa sperimentazione è stata fondamentale e ci ha fornito importanti elementi di valutazione che saranno utili sia in caso di emergenza e necessità di nuovi spazi sia per il futuro; ringraziamo a tal proposito i cittadini che pazientemente hanno collaborato fornendo il proprio punto di vista in maniera intelligente e costruttiva.

Continuiamo a lavorare per il nostro Paese mettendo in campo proposte concrete, nell’ottica del confronto e della condivisione”.