SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 24 luglio 2022 ritorna “LEGA ALL’AMO”, la tradizionale gara di pesca per i più piccoli organizzata dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana.

La manifestazione, giunta alla sesta edizione, gode del supporto tecnico della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) sezione di Ascoli Piceno ed è rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Come per le passate edizioni il raduno sarà l’occasione, per i giovanissimi partecipanti, di trascorrere una domenica pomeriggio in compagnia dei propri cari, all’insegna dell’allegria e della festa.

La Lega Navale fornirà ad ogni partecipante una canna da pesca che resterà come ricordo della giornata e l’attrezzatura necessaria allo svolgimento della gara che si svolgerà nell’area della Navaltecnica, all’estremità del molo Nord (ex faro verde), nella fascia oraria 17.00/19.00.

Seguiranno un simpatico momento conviviale e le immancabili premiazioni.

Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 19 del 23 luglio presso la segreteria della Lega Navale in via delle Tamerici, 5.

Per info e prenotazioni: mail sanbenedettodeltronto@leganavale.it

Mobile: +39 3485153422