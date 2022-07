SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento letterario a San Benedetto del Tronto, organizzato dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, che vedrà la presenza del giornalista, fotografo, scrittore, critico letterario ed editor della casa editrice Neri Pozza, Roberto Cotroneo.

Sabato 16 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, Cotroneo riceverà il “Premio all’editor 2022”, istituito dall’associazione culturale ”I luoghi della Scrittura” e presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Chet“.

Converserà con l’autore Romina Celani.

Abbiamo video intervistato Roberto Cotroneo alla vigilia della serata che lo vedrà protagonista, chiedendogli innanzitutto l’importanza dell’editing per la riuscita di un romanzo. Confermandone l’importanza, proprio perché i romanzi che arrivano in casa editrice non sono mai qualcosa di definitivo, ma vanno seguiti e curati, Cotroneo ha anche sottolineato il suo doppio ruolo di editor e di scrittore, che gli permette, così, di mettere la propria esperienza di scrittore al servizio dei suoi autori, dandogli consigli utili.

Abbiamo anche ricordato la vittoria del Premio Strega dello scorso anno, andato a “Due vite” di Emanuele Trevi, pubblicato da Neri Pozza e l’editor ha espresso la soddisfazione della casa editrice perché per la prima volta un editore non grande ha vinto il più importante premio letterario italiano, frutto di un lungo lavoro di attenzione ed equilibri.

Abbiamo, inoltre, parlato di sperimentazione e innovazione. Cotroneo ha sottolineato quanto la Neri Pozza sia una casa editrice molto letteraria interessata, oltre che all’innovazione e alla sperimentazione, soprattutto alla buona scrittura e alla tradizione letteraria senza le quali innovazione e sperimentazione contano poco. Ha detto, infatti, che la letteratura ha un peso di per sé, indipendentemente dalle innovazioni e dalle sperimentazioni. Non ha nascosto, infine, la sua gioia nel tornare in riviera dove è già stato diverse volte: l’ultima lo scorso settembre quando ha presentato il suo precedente romanzo, “Loro“.

Roberto Cotroneo ha diretto per molti anni le pagine culturali dell’Espresso e scrive per il Corriere del Ticino. Nel 2003 ha pubblicato per Mondadori “Chiedimi chi erano i Beatles“. “Lettera a mio figlio sull’amore per la musica“, un racconto sulla musica vista attraverso storie, ricordi, pensieri e grandi suggestioni. È stato finalista al Premio Campiello nel 1996 con “Presto con fuoco” e nel 1999 ha vinto il premio Fenice-Europa con il libro “L’età perfetta“. Nel tempo libero ama suonare il pianoforte.

Il libro: Quella di Chet Baker, genio bellissimo e maledetto del jazz, capace tanto di distruggere il proprio corpo con la schiavitù dall’eroina, quanto di far salire fino al cielo le note della sua tromba, è una vita senza regole, conclusasi tragicamente il 13 maggio del 1988 con un volo da una finestra dell’Hotel Prins Hendrik di Amsterdam. Quasi vent’anni dopo, una mattina del 2006, il protagonista di questo romanzo riceve una telefonata che riapre il mistero su uno dei miti più controversi del Novecento: Chet non è morto, ma vive, come un eremita, nel cuore del Salento. Sulle note di My Funny Valentine, il brano che più di tutti ossessionò Baker, comincia un viaggio che spinge il protagonista a cercare di scoprire se quell’uomo, con il viso segnato da un reticolo di rughe profonde, ma con la forza e lo spirito di un ragazzo, è davvero Chet. Ad affiancarlo in questa ricerca, le donne che in gioventù conobbero il lato più imprevedibile e ribelle di quel “James Dean del jazz” e che oggi vegliano sul suo segreto. E sarà proprio grazie a Nathalie, americana trapiantata a Parigi, che potrà svelarsi il mistero di un artista straordinario che rappresentò il dolore di un’epoca e che negli ultimi anni della sua vita “ufficiale” si avvicinò agli insegnamenti di un mistico e filosofo armeno, Georges Ivanovicˇ Gurdjieff, che sconvolse la vita di tutti coloro che lo conobbero. Questo romanzo, uscito per la prima volta nel 2011 con il titolo “E nemmeno un rimpianto”, si immerge nella vita di un mito del jazz, raccontando i suoi successi, l’antagonismo con Miles Davis, la sua fragilità umana. attraverso una scrittura intima, sussurrata e, al tempo stesso, vibrante e suggestiva, che riesce a dare voce al non detto, indagando il mistero di un genio disperato e maledetto.