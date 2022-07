SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’abbiamo vista nei panni di attrice in “Loro 1” e “Loro 2” di Paolo Sorrentino e nella serie Netflix “Baby”, in veste di modella sui cartelloni pubblicitari sparsi in tutto il mondo, ma Alice Pagani, ascolana classe 1998, è anche una scrittrice e una scrittrice niente male, come dimostra la vittoria del “Premio Giovane Promessa della letteratura nazionale”, istituito dall’associazione “I luoghi della scrittura”, ottenuta dalla star con il romanzo “Ophelia” (ed. Mondadori Electa).

L’artista, che conta 2 milioni e trecento mila follower su Instagram, ci ha concesso un’intervista alla Palazzina Azzurra, dove ha presentato il suo libro e ha ricevuto il premio, una scultura realizzata ad hoc da Paolo Annibali: “Ho sempre amato la scrittura. Nel tempo libero annotavo riflessioni sulle mie note del telefono o sui pezzi di carta che trovavo. Ho scelto di cimentarmi in un romanzo di formazione perché per me è sempre stato d’ispirazione leggere questo tipo di libri. ‘Ophelia’ parla di me in un certo senso, parla di come si cresce, del mio punto di vista sulla crescita e sul diventare adulti, un qualcosa che nessuno ci insegna“.

Come mai il titolo “Ophelia”? La risposta di Alice Pagani: “Ophelia è un personaggio di Shakespeare, una donna che si lascia morire quando perde l’amore. L’ho scelto anche come nickname di Instagram perché in adolescenza ho perso l’amore e pensavo di non trovarlo più. Nel libro c’è tanta ricerca di amore, di essere amati per quello che si è”.

Alice Pagani è diventata nota al grande pubblico per il personaggio di Ludovica Storti nella serie Netflix “Baby”, ispirata alla vicenda delle baby prostitute dei Parioli: “Ludovica mi ha colpito molto, perché è frenetica, ha voglia di mangiarsi la vita, ma nello stesso tempo è spaventata, forse più da se stessa che dagli altri. Le riprese dono durate tanto, è stato un percorso formativo per me. Ludovica è un personaggio ‘sbagliato’, cioè non fa mai una scelta giusta, però così capisce la strada giusta. Questo è stato sempre un interrogativo anche per me, perché anche io sbaglio e poi capisco dove andare. Certo, dopo gli sbagli si pagano e Ludovica li paga tutti”.

Sulle sue origini ascolane, Alice Pagani dice: “Sono molto legata alla mia terra, vengo spesso qui. Il libro è ispirato a queste location, a questi colori, ma soprattutto all’umanità di questo posto, perché ha tanto da offrire e possiede una cultura che ancora non è stata scoperta. Venite nelle Marche!”