San Benedetto: il rapper J-And aprirà il concerto di Rds nella pineta Falcone e Borsellino

Domenica 17 luglio il rapper J-And è stato chiamato dal network radiofonico nazionale Rds per gestire il warm up musicale del concerto live di J-Ax e del Dj Cristian Marchi, che concluderà la tre giorni di musica ospitata a San Benedetto nella pineta Falcone e Borsellino, in prossimità del Campo Europa.

di Antonio Parroni