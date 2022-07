SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 6 tappe, 18 appuntamenti live per un unico grande evento con cui Rds farà vivere l’estate attraverso il linguaggio universale della musica ed un intrattenimento inedito.

Dall’aperitivo alle prime ore della notte del venerdì si scatena la festa sotto un mare di stelle: ogni sera una programmazione diversa con le esibizioni di live band, artisti, ballerini e dei Dj

internazionali, performance live dei più importanti guest del panorama musicale italiano.

L’Rds Summer Festival è partito da Ostia i primi di Luglio. Il tour continua a San Benedetto del Tronto il 15-16-17 luglio e toccherà le spiagge di Termoli, Gabicce e Marina di Pietrasanta

Ad esibirsi alla Pineta Falcone e Borsellino saranno Francesco Gabbani, Achille Lauro, J-Ax e Cristian Marchi.

Il 15 luglio manifestazione al via con tantissime persone per Francesco Gabbani, applaudito più volte dal pubblico sambenedettese che ha intonato a squarciagola i suoi brani.

Ospiti della conferenza stampa, prima del concerto, il General Manager di Rds Massimiliano Montefusco, il Sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore al turismo Cinzia Campanelli, l’assessore all’urbanistica e viabilità Bruno Gabrielli, il presidente di Lux Holding Roberto Fantauzzi.

Montefusco: “L’idea del format è nata dalla voglia di ricominciare a far eventi dal vivo perché siamo animali sociali. Un evento, come diceva Ligabue, “tra palco e realtà”, grazie anche alle installazioni al lounge , al food and beverage e la grande festa che dalle 19 in poi le persone vivranno”.

Campanelli: “La città ha accolto bene l’evento. Dopo i due anni che abbiamo passato si riscontra un desiderio di vivere e di divertirsi ed il fatto che RDS abbia scelto San Benedetto per il suo tour, è un motivo di grande gioia per noi in una location nuova ed inedita quale la Pineta Falcone e Borsellino”

Gabrielli: “Mi permetto di dare il bentornato ad Rds perché in effetti è già venne qui nel 2003 con il famoso Tour dei Pirati, ci fa piacere che voi siate qui e ci farà ulteriormente piacere vedere i vostri intrattenimenti”

Spazzafumo: “Sicuramente poter tornare ad assistere ad eventi dal vivo è la cosa più importante e più bella che questa città potesse vivere. Gli sforzi che abbiamo fatto sono stati veramente grossi, sono stati tanti. E’ un evento che volevamo fortemente e siamo soddisfatti”

Fantauzzi: “Spero che l’evento resti nella storia di San Benedetto, e che sia la prima di tante tappe da fare assieme negli anni, perché quest’anno abbiamo portato il nostro verbo, la nostra musica, la nostra organizzazione per un progetto che è proprio agli albori, abbiamo un progetto a lungo termine e spero che ci accoglierete nei prossimi anni con la tessa gioia, la stessa dedizione e cortesia che avete avuto quest’anno”.