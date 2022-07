TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nel corso della giornata di oggi, due squadre del Comando dei vigili del fuoco di Teramo e del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con due autopompe e due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, oltre a due autobotti inviate sul posto dal Comando di Teramo, sono intervenute ad Atri in contrada Ferretti, a seguito di un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che ha interessato anche un canneto.

L’incendio, che si è diviso in due fronti di fuoco rendendo più difficili le operazioni di intervento, ha interessato anche parte di un vigneto. Sullo scenario dell’incendio ha operato anche un canadair e un elicottero Erikson S-64 dei vigili del fuoco che complessivamente hanno effettuato oltre trenta lanci d’acqua.

Il coordinamento da terra dei mezzi aerei è stato affidato ad un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Comando di Teramo. L’area interessata dall’incendio ha una superficie di circa cinque ettari. Alle operazioni di intervento hanno partecipato due squadre di volontari AIB, giunte sul posto con due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, di cui una dell’Associazione di protezione civile di Atri.

In serata due squadre di vigili del fuoco dei Distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Penne, con due autopompe e due mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio, oltre ad un’autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, sono intervenute a Castiglione Messer Raimondo in contrada Cesi, per un incendio di sterpaglie.

Le fiamme hanno percorso un’area di circa seimila metri. Sul posto sono intervenute anche due squadre di volontari Aib dell’Associazione Gran Sasso di Mosciano Sant’Angelo e della Valfino, dotate di due mezzi fuoristrada provvisti di modulo antincendi che garantiranno un presidio di vigilanza durante la notte.