SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito un comunicato stampa firmato da parte di Elio Costantini, segretario del Circolo Nord Pd.

Checché ne pensi il sindaco Spazzafumo pestaggi, stupri e danneggiamenti sono veri e propri atti criminali che non si risolveranno con una “ordinanza antimovida” inutile e ridondante.

Ordinanza, poi, la cui efficacia è tutta da verificare visto che basterebbe farsi un giro anche solo nel weekend per incappare in quelle (fortunatamente) poche attività in pieno centro che continuano ad anteporre il loro guadagno alla salute di ragazzini minorenni a cui servire alcol scadente e a basso costo. Pensare di risolvere il problema della mancanza di sicurezza in una città a vocazione turistica che d’estate aumenta vertiginosamente le sue presenze solo con spot, sorrisi e paternalismo è ridicolo: ben altro ci si aspetterebbe da chi è chiamato a governare la quarta città della regione Marche.

Anziché farsi sentire nelle sedi competenti raccogliendo il grido di allarme dei sindacati di polizia sulla scarsità di personale e mezzi, provvedere ad una reale implementazione del corpo dei vigili urbani ed intervenire laddove necessario con maggiore illuminazione e, magari, telecamere, il sindaco preferisce buttare la palla in calcio d’angolo, rinviando il problema e scaricando la colpa su questioni che nulla hanno che fare con la questione. È di stamattina la notizia di una violenza ai danni di una ragazzina sambenedettese: lungi da noi voler strumentalizzare il terribile accaduto, ci aspetteremmo non l’ennesimo proclama del Sindaco, ma provvedimenti reali affinché simili atti criminali non si verifichino più.