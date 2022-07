SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli interventi ordinari di disinfestazione e derattizzazione della città.

Mezzi e operatori della Quark srl saranno all’opera per la bonifica di sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che in tutte le aree, come fossi, canali, vasche e canaloni di raccolta delle acque meteoriche e di scolo, che sono stati rilevati grazie alle segnalazioni degli utenti.

Questo fine settimana, oltre al percorso usuale, gli interventi interesseranno in particolare l’area di piazza della Libertà, nel quartiere Ponterotto, diverse aree nei quartieri San Filippo Neri e Fosso dei Galli e i giardini tematici del lungomare.

Come di consueto, le operazioni ordinarie vedranno il coinvolgimento di tre diverse squadre, ciascuna dotata di un mezzo per la disinfestazione, che opereranno muovendosi da nord e da sud fino a convergere con il terzo gruppo, impegnato nell’area centrale del territorio cittadino.