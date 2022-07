SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento organizzato dal Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e le peculiarità del territorio.

Domenica 17 luglio, alle ore 18,30, l’appuntamento è con “C’era una volta…” un evento dedicato a tutti, cittadini e turisti, per ricordare e conoscere la San Benedetto di un tempo attraverso un percorso guidato accompagnato dal teatro vernacolare della Ribalta Picena. La visita partirà da Palazzo Bice Piacentini per concludersi nella storica via Laberinto, dove retare e funai animeranno il centro storico della città con racconti e dimostrazioni. L’evento sarà anche accompagnato da un aperitivo e da tante sorprese per godersi al meglio il cuore pulsante della città.

Costi: adulti euro 10; bambini euro 5

Per informazioni e prenotazione obbligatoria : 353 4109069