TORTORETO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 luglio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Si aggirava sotto gli ombrelloni a Tortoreto come un ignaro turista, un moscianese 45enne, ma sotto l’aspetto sornione e disinteressato era in cerca di potenziali vittime da ripulire. Le sue movenze non sono però passate inosservate ad alcuni bagnanti attenti che hanno colto i propositi non certo leciti di quel soggetto che stava passando in rassegna gli ombrelloni di uno stabilmente balneare. Grazie ad una sorta di “controllo del vicinato”, infatti, i bagnanti hanno immediatamente allertato il numero di Pronto Intervento 112, segnalando l’uomo sospetto ai Carabinieri. I militari dell’Arma di Tortoreto, nell’ambito dei servizi estivi inerenti l’Operazione “Estate Sicura” disposta dal Comando Generale dell’Arma, hanno di lì a poco individuato il soggetto che è stato prelevato dalla spiaggia e condotto in caserma. Nel frattempo, mentre erano in corso li accertamenti sulla persona, sono giunte due telefonate, di altrettanti turisti che erano stati derubati sotto l’ombrellone dei loro borselli. Le immediate ricerche delle vittime e dei militari hanno consentito di recuperare la refurtiva (cellulari e documenti), che è stata restituita agli aventi diritto, mentre il 45enne è stato denunciato a piede libero, dovrà rispondere di furto aggravato e continuato. Lo stesso, già noto alle forze di polizia per pregressi precedenti, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio per la durata di anni 3 dal Comune di Tortoreto.