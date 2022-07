SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha avuto luogo al Parco Annunziata di Porto d’Ascoli il terzo appuntamento del progetto Epic Park, primo festival per famiglie realizzato dalla cooperativa A Piccoli Passi di San Benedetto.

L’ evento ha appassionato un foltissimo pubblico (circa centocinquanta persone) tra i quali una cinquantina di bambini, con al seguito genitori ed amici, richiamati anche dalla presenza dei giochi del Ludobus della Compagnia Due Piume. Una parte del parco era dedicata alle letture per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni a cura delle lettrici volontarie di Nati per Leggere della Biblioteca “Lesca”, con le quali adulti e bambini hanno trascorso piacevolmente la prima parte del pomeriggio.

A seguire c’è stata la possibilità di cenare seduti sul prato del parco, rilassandosi con il brunch della sera e di partecipare poi al bellissimo Chiquitin Circus, lo spettacolo di Puppets, una creazione di Elisa di Cristofaro che ha chiuso la serata donando ad adulti e bambini sorrisi e allegria. All’evento era anche presente Andrea Sanguigni, assessore ai servizi sociali del comune di San Benedetto, che ha contribuito a sostenere il progetto. Erano presenti anche altre famiglie sostenitrici del progetto, così come non ha fatto mancare la sua presenza il consigliere regionale Valerio Pignotti. L’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro e molti sono stati i complimenti per la riuscita e per l’organizzazione da parte delle famiglie partecipanti. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 24 Luglio, presso il Parco Ristori, con il Ludobus e l’animazione dei trampolieri led.

Sarà a numero chiuso, e per informazioni è possibile contattare il 333/3300742.

Hanno reso possibile la realizzazione del progetto il Consiglio regionale delle Marche, il Bim Tronto, il comune di San Benedetto del Tronto e le aziende Fainplast, Gruppo Gabrielli, Grafiche Tacconi, Ritech, Primigi, Cattolica Assicurazioni, Orsini & Damiani, Sirio Toyota, I draghi del pulito, Salus laboratorio analisi, Galway pub e Lc service.