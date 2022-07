TORTORETO – Tragedia nella giornata del 14 luglio.

A Tortoreto, lungo la Bonifica del Salinello, incidente stradale fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Purtroppo un 42enne, F. D. B., Teramano ma residente nel Piceno, ha perso la vita a causa dell’impatto.

Vani, purtroppo, i soccorsi del 118 giunto in ambulanza sul luogo del sinistro.