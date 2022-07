SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer di mister Oliviero Di Lorenzo è arrivata a Viareggio per la terza tappa Serie A 2022.

Scatta un weekend decisivo per i rossoblù, che devono muovere subito la classifica (5 punti in 5 gare) per centrare la qualificazione alle Final Eight Scudetto in programma a Cagliari dal prossimo 5 agosto.

Ecco nel dettaglio avversarie, orari e dirette rossoblù in Toscana, con live streaming confermato su Eleven Sports:

VENERDÌ 15 LUGLIO

Samb-Nettuno (ore 13.45 Eleven Sports)

SABATO 16 LUGLIO

Città di Catania-Samb (ore 19.30 Eleven Sports)

DOMENICA 17 LUGLIO

Samb-Sicilia (ore 15.45 Eleven Sports)

Per la Samb Under 20, invece, sarà la tappa dell’esordio assoluto in campionato, con nuovi giovani pronti a brillare e le stelline Cameli-De Baptistis, già trascinatori l’anno scorso e protagonisti anche in prima squadra.

Tutti a disposizione dell’allenatore Gianluigi Rossetti, artefice di tante vittorie come vice di mister Di Lorenzo e punto fermo della dirigenza rossoblù. Al suo fianco il prof. Giammario Italiano insieme alla coppia formata da Monica Barbizzi e Dajana Petrini, campionesse d’Italia in carica con il femminile.

Di seguito il programma completo:

VENERDÌ 15 LUGLIO

Samb-Viareggio (ore 17.15 Eleven Sports)

SABATO 16 LUGLIO

Cagliari-Samb (ore 16.15 Eleven Sports)

DOMENICA 17 LUGLIO

Samb-Terracina (ore 10.30 Eleven Sports)