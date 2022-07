SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La filosofia è per tutti e di tutti.

Alla Pietraia dei poeti, venerdì 15 luglio, alle ore 19.30, un aperitivo da non perdere con la filosofia.

Alessia Ortenzio, consulente filosofica, guiderà il gruppo presente attraverso un dialogo che mira ad abbattere barriere culturali, a smussare condizioni psichiche critiche e a entrare in contatto con le idee dell’altro.

Un’occasione per pensare insieme nel fresco spazio del Museo Pietraia dei Poeti in contrada Barattelle a San Benedetto del Tronto. Ingresso libero.