SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione dell’Rds Summer Festival, allo scopo di garantire la sicurezza nel corso della manifestazione, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio, dalle 17 e fino a termine dei concerti, sulle strade negli immediati paraggi dell’area dell’evento insisterà il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i mezzi non autorizzati.

Il divieto sarà in vigore nel tratto tra via Sforza e via Tedeschi di viale Scipioni (lungomare), via Tedeschi e via Sforza.

Inoltre, nella stessa fascia oraria, sarà interdetto il transito veicolare sul lungomare Scipioni, corsia ovest, nel tratto compreso tra via Virgilio e via Tedeschi.