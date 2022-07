SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” e dalla libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, venerdì 15 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Alice Pagani presenterà il libro “Ophelia”. Converserà con l’autrice l’avvocato Letizia Guidi. A seguire, Alice Pagani, selezionata tra una rosa di giovani scrittrici, riceverà il “Premio Giovane Promessa della letteratura nazionale” istituito dall’associazione “I luoghi della scrittura”. Alla cerimonia di premiazione sarà presente anche l’editor della Mondadori Mattia Fontana.

Nata ad Ascoli Piceno, Alice Pagani a soli tredici anni ha mosso i primi passi nel mondo della moda, posando per alcuni fotografi di San Benedetto del Tronto, Roma e Milano. Trasferitasi a Roma, si è avvicinata al mondo del cinema: nel 2019 ha vinto il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno per aver interpretato Stella nei film “Loro 1” e “Loro 2”, scelta dal regista Paolo Sorrentino; nel 2021 ha vinto il premio Guglielmo Biraghi – Nastro d’Argento per l’ interpretazione di Mirta in “Non mi uccidere” di Andrea De Sica; nel 2022 è stata premiata da Sharon Stone nella categoria “Cinema”, vincendo il Bulgari Bzero1 Award. Nel maggio del 2021 ha esordito come scrittrice pubblicando il romanzo “Ophelia” per Mondadori Electa.

Il libro: “Un nome rubato a una bambola. L’ultimo giocattolo che la madre aveva ricevuto dalla propria, prima che morisse. Era di porcellana bianco perla. Gli occhi grandi, verde smeraldo. I capelli di lana nera. Due bottoni rossi disegnavano le guance, e il vestito era di pizzo rosa.”. Il mondo in cui Ophelia ha trovato rifugio è molto più grande della penombra della stanza in cui trascorre le giornate, provando a indovinare la realtà oltre “l’intermittenza delle tapparelle”. Il mondo di Ophelia è molto più grande dei campi attraversati di corsa per arrivare fino alle vecchie case sospese sopra il dirupo, dalle cui finestre si affaccia la gente sopravvissuta ai terremoti; oppure fino alla fermata dell’autobus che, scivolando lento sulla “strada del sale”, oltrepassa il confine della campagna mal coltivata. Il mondo di Ophelia è più grande del mare. Così, ascoltando il suono delle onde che “intonano il battito cardiaco del pianeta”, un giorno Ophelia decide di andarsene. Di provare a inseguire quel bagliore che le è sembrato d’intravedere dal fondo del pozzo d’ombra in cui vive la sua vita. Una corsa più lunga delle altre, al termine della quale Ophelia si ritroverà, non senza aver dovuto seppellire molte lacrime, a racchiudere tra le mani la luce accecante dei suoi sogni. L’esordio nella narrativa di Alice Pagani, giovane stella del cinema italiano, è una moderna favola nera, aspra e incantevole, che celebra l’immaginario di un’intera generazione; un racconto di formazione sorprendente, difficile da dimenticare.