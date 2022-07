ANCONA – Nella mattinata di giovedì 14 luglio, il sindaco Antonio Spazzafumo, nell’ambito del convegno “Moby Litter III: cosa abbiamo fatto e cosa faremo” in programma ad Ancona per iniziativa dell’Università Politecnica delle Marche – Univpm, ha sottoscritto con il rettore Gian Luca Gregori un accordo – quadro con il quale il Comune e l’istituzione accademica s’impegnano alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo di iniziative e politiche a contrasto dell’inquinamento da plastiche nell’ambiente e in favore della tutela della qualità dell’ecosistema marino e della valorizzazione delle sue risorse.

Tra le attività previste dall’accordo, c’è la realizzazione di un laboratorio di ricerca dell’Univpm nei locali del Mercato Ittico di San Benedetto e la partecipazione congiunta delle due istituzioni ai bandi e ai programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali.