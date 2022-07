Ancora successi per l’Asd Passo Dopo Passo ai campionati di danza sportiva a Rimini

Manuel Zilli, della categoria 08/11, vince e si qualifica per i mondiali in Messico. Per lui oro e due argenti in coppia con Emiliy Amatucci. Zilli è di San Benedetto ed è il nipote di Pietro Rosetti, detto "Bistecca", il bagnino numero 1 della città

di Mauro Vannini