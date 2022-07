SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il rapper sambenedettese J-And sta vivendo in queste settimane un momento professionale di grandissimo prestigio.

Domenica 17 luglio, infatti, è stato chiamato dal network radiofonico nazionale Rds per gestire il warm up musicale del concerto live di J-Ax e del Dj Cristian Marchi, che concluderà la tre giorni di musica ospitata a San Benedetto nella pineta Falcone e Borsellino, in prossimità del Campo Europa.

Insieme a lui saliranno sul palco i suoi amici e collaboratori musicali di sempre: Giulio Jay e Danira, con i quali scalderanno gli animi del pubblico, in attesa dell’esibizione del popolare rapper, anima e giurato (tra le altre cose) della trasmissione di Canale 5 All Together Now.

Ma per coloro che dovessero perdersi l’esibizione, il famoso artista rivierasco replicherà giovedì 21 luglio, questa volta alla Rotonda Giorgini nell’ambito del programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Marina.

Alle ore 23, infatti, J-And si esibirà in un’attesissima performance nel corso della quale eseguirà i suoi ultimi successi con i quali ha fatto ballare migliaia di persone, specialmente nel periodo estivo. Un grande ritorno, insomma, per la musica dal vivo e per i grandi appuntamenti sulla Riviera delle Palme.