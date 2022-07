MONTEPRANDONE – Domenica 17 Luglio alle ore 18:30 si terrà l’inaugurazione della panchina Ali-brì, all’interno del Parco della Conoscenza di Centobuchi. Fortemente voluta dai volontari Avis di Monteprandone, realizzata con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, Ali-brì è una panchina dalle forme inconsuete che racchiude in sé tante funzioni e tanti significati.

Ciò che caratterizza questa panchina è il grande piano di seduta a forma di “ala” e il sostegno metallico a forma di libro aperto. La seduta si incastra perfettamente con la parte inferiore e permette di trasformare la panchina in una sorta di chaise-lounge dove sdraiarsi. Inoltre c’è uno scrittoio su cui appoggiare libri, giornali, riviste. Una panchina semplice e per tutti, creata pensando alle esigenze dei disabili motori, che spesso trovano difficoltà ad usufruire di un piano di appoggio all’aperto, dove leggere serenamente un libro o un quotidiano. La panchina è costruita con materiali semplici ed ecosostenibili, struttura in lamiera di acciaio e seduta in cemento Uhpc.

La Panchina Ali-brì, oltre a trovare la sua naturale collocazione all’interno del Parco della Conoscenza di Centobuchi, da forma e compimento al desiderio dei volontari Avis Monteprandone di ricordare la figura di Divo Coccia, scomparso nel 2020 in seguito ad un tragico incidente. Persona generosa, donatore e socio fondatore dell’Avis locale, ha dato il suo instancabile contributo all’interno delle realtà associative del territorio.

“Intitolare Ali-brì a Divo Coccia, rappresenta un atto di riconoscenza pubblico nei confronti di un uomo che si è speso per gli altri e per la valorizzazione e il recupero delle tradizioni culturali e religiose del territorio – spiega il Presidente Marcello Fratini – l’inaugurazione di Ali-brì sarà una testimonianza significativa di una storia fatta di collaborazione e creatività perché sono tanti i soggetti che a vario titolo si sono attivati per la realizzazione di questo progetto: l’Amministrazione Comunale di Monteprandone, gli Architetti Associati Fardelli e Colombo di Busto Arsizio che hanno ideato Ali-brì, la ditta Codal di Asti che ha prodotto e fornito la panchina, il direttore dei lavori Geom. Tiberio Amadio, le azienda Laf Infissi e Ferramenta Femac che si sono adoperate per la collocazione definitiva di Ali-brì e la ditta Adriatica Verde che ha creato la pavimentazione in gomma colata colorata intorno alla panchina”.