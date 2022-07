ACQUAFRESCA – Non si interrompe la sequenza di risultati positivi per la squadra agonistica di Vela della Lega Navale di San Benedetto Del Tronto. Alla terza tappa nazionale per la classe doppi Rs Feva tenutasi ad “Acquafresca” sul lago di Garda la squadra della lega navale composta da due equipaggi misti Federico Emiliani – Rebecca Orsetti e Paolo Nepi – Sofia Cerri, hanno chiuso la classifica rispettivamente al 12º posto e al 36° posto dimostrando grande competitività già alla loro prima stagione nella categoria. 75 gli equipaggi in gara confermano la grande crescita di questa classe giovanile al momento la più numerosa in gara.