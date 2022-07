MONTEGIORGIO – L’ottava giornata, venerdì 15 luglio, di corse al trotto del San Paolo è sotto il segno del 42° Campionato Italiano Guidatori Trotto e della Bellezza che ha fatto grande l’Italia. I sette premi in programma sono intitolati ai grandi artisti italiani e 4 sono dedicati al CIGT. Intorno alle 20 al San Paolo arriverà Bruno Borraccini con le telecamere di Alma Tv (ex Marco Polo), canale 65 del Digitale Terrestre, per girare un servizio, per il programma tv “TUTTI IN SELLA”, sull’ippodromo e sul mondo dei cavalli. Perché l’ippodromo della famiglia Mattii è da sempre il luogo degli “SguardiVincenti”, citando Chiara Perini, che con questa frase ha saldato la mission del San Paolo. Gli “SguardiVincenti”, nel Campionato Italiano Guidatori Trotto sono quelli dei driver e nel giorno del Palio sono quelli dei Comuni rappresentati sugli spalti dai sostenitori dei vari campanili e, sempre e in tutte le giornate di corsa, quelli degli atleti campioni a quattro zampe: i cavalli.

Venerdì 15 luglio inizia il percorso agonistico che domenica 21 agosto incoronerà il 42° Campione Italiano Guidatori Trotto. Questo venerdì di luglio ospiterà la prima giornata di Qualificazione del CIGT. I 10 driver che scenderanno in pista saranno: Lucio Becchetti, Luigi Cimmino, Daniele Cuglini, Gaetano Di Nardo (vincitore nel 2013), René Legati, Edoardo Loccisano, Vincenzo Luongo, Ferdinando Pisacane, Antonio Simioli e Romano Tamburrano.

La seconda giornata di qualificazione si disputerà domenica 24 luglio e vedrà in pista Lorenzo Baldi (vincitore 1991, 1995), Vincenzo D’Alessandro, Cesare Ferranti, Antonio Greppi, Andrea Guzzinati (vincitore 2005, 2010), Manuele Matteini, Giampaolo Minnucci (vincitore 2011,2026, 2017), Mario Minopoli, Santo Mollo e Giuseppe Jr Porzio.

I 5 driver che usciranno dalle qualificazioni di venerdì 15 luglio e di domenica 24 luglio si sfideranno nella semifinale di venerdì 5 agosto, i 5 guidatori che staccheranno il biglietto per la finale del CIGT ( di domenica 21 agosto) troveranno ad aspettarli 5 top driver, 4 usciti dalla classifica Grandi Premi più il vincitore del 41°esimo CIGT : Enrico Bellei (VINCITORE 1997, 2007), Antonio Di Nardo (VINCITORE 2015), Vincenzo Piscuoglio (VINCITORE 2000, 2006) e Roberto Vecchione (VINCITORE 2004, 2008, 2018 e 2019) e Alessandro Gocciadoro vincitore della ultima edizione (2021) e della penultima (2020).

Il cartellone prevede 7 corse di cui 4 saranno ad invito per il Campionato italiano Guidatori Trotto: il Premio Bernini (Artista poliedrico e multiforme, Gian Lorenzo Bernini è considerato il massimo protagonista della cultura figurativa barocca. La sua opera conobbe un clamoroso successo), il Premio Cellini (Benvenuto Cellini, nato a Firenze il 3 novembre 1500 e morto il13 febbraio 1571, è stato uno scultore, orafo e scrittore italiano), il Premio Boccioni (Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria il 19 ottobre 1882 e morto a Verona il 17 agosto 1916, è stato un pittore e scultore italiano, esponente di spicco del futurismo) e il Premio Gemito (Vincenzo Gemito, nato a Napoli il 16 luglio 1852 e morto il 1º marzo 1929) è stato uno scultore, disegnatore e orafo italiano). Le restanti 3 corse Sono: il Premio Donatello (vero nome Donato di Niccolò di Betto Bardi, nato a Firenze nel 1386 e morto il 13 dicembre 1466, è stato uno scultore, pittore e architetto italiano), per cavalli di ogni paese sulla distanza dei 1660; il Premio Modigliani (Amedeo Clemente Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (Livorno, 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920), è stato un pittore e scultore) e il Premio Canova (Antonio Canova nato a Possagno il 1º novembre 1757 e morto a Venezia il 13 ottobre 1822, è stato uno scultore e pittore italiano, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura e soprannominato per questo «il nuovo Fidia»), una corsa per gentlemen.