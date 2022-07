SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” con la libreria Libri ed eventi e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, Silena Santoni presenterà il libro “Volver” giovedì 14 luglio, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico di San Benedetto del Tronto. Dialogherà con l’autrice Letizia Guidi.

Silena Santoni è nata e vive a Firenze e per molti anni ha insegnato Lettere nelle scuole medie e superiori. Ha frequentato una scuola triennale di recitazione e un corso annuale di sceneggiatura teatrale e scrive brani e adattamenti teatrali per la compagnia Katapult nella quale recita. Il suo romanzo d’esordio, “Una ragazza affidabile” (Giunti 2018) è stato un successo di critica e pubblico, seguìto nel 2020 da “Piccola città“.

Il libro: Argentina 1977. In un Paese schiacciato da una dittatura feroce, sei personaggi intrecciano, sulle note struggenti di un tango, i loro destini. Uno studente che abbraccia la lotta clandestina e che poi è costretto a fuggire, una madre disperata in cerca di una figlia scomparsa, un console che osa sfidare il regime, un ragazzo derubato della propria identità, un tanghèro di strada assetato di vita. Ognuno a suo modo “ritorna”, come recita il titolo della canzone, ognuno ha una sua ragione per non liberarsi del passato. E poi c’è Martina, il filo rosso che li unisce. Martina ha poco più di vent’anni, una vita agiata e senza scosse fino al momento in cui una serie di eventi drammatici ne travolge l’esistenza. Improvvisamente, misteriosamente Martina scompare. Di lei nessuno sa più niente, né i genitori che la cercano disperatamente, né il fidanzato, né gli amici e i compagni di università, né il console a cui aveva chiesto aiuto. Sullo sfondo Buenos Aires, personaggio essa stessa, assiste agli orrori che i militari perpetrano silenziosamente, contraddittoria e indecifrabile perfino per chi ci è nato e cresciuto. Un puzzle che si compone di passioni mai sopite, imprevedibili coincidenze, sospetti mai confermati, fino allo sconvolgente, inatteso epilogo. Una storia di rara potenza.