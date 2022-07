E’ stata la stessa Elisa, vincitrice della Targa Tenco per la Miglior Canzone con “O forse sei tu”, ad annunciare le nuove date dei concerti del suo tour, compresa quella di Fermo. L’amministrazione comunale, inoltre, ha chiarito che i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, come pure sono disponibili per l’acquisto quelli per la data di recupero del 20 agosto sui circuiti TicketOne ticketone.it, Ciaotickets ciaotickets.com (sia online sia nei punti vendita) e alla biglietteria del Teatro dell’Aquila di Fermo.