GROTTAMMARE – Alla proiezione del film “Uccellacci e uccellini”, in programma questa sera alle ore 21:30 presso il cinema all’aperto allestito nel giardino comunale, sarà presente un ospite d’eccezione, Ninetto Davoli, attore legato a Pasolini da un lungo sodalizio artistico e umano, protagonista di molti dei suoi film.

Le manifestazioni dedicate al centenario dalla nascita dell’intellettuale Pierpaolo Pasolini sono in corso da diversi mesi con una serie di approfondimenti letterari e fotografici, come ricorda Caterina De Girolami, curatrice del Cinema Margherita di Cupra e organizzatrice della rassegna estiva Cinema in Giardino a Grottammare. Tuttavia, per la stagione estiva, sono stati ideati una serie di eventi speciali per omaggiare Pasolini attraverso la sua eredità cinematografica. Come testimonial d’eccellenza per questi appuntamenti, si è offerto il collega e amico storico Ninetto Davoli, che con i suoi preziosi ricordi aiuta a ricostruire l’uomo prima che il personaggio.

A questo proposito, Davoli ci tiene sottolineare che non ama particolarmente ricordare l’amico attraverso questo genere di ricorrenze: “ Le commemorazioni non sono mai piaciute a Pasolini: quando si parla di chi non c’è più si dicono spesso banalità e frasi di circostanza. Pierpaolo preferiva di gran lunga che si parlasse di lui mentre era in vita, in modo tale da poter avere un riscontro immediato”.

A questo proposito, Davoli si dice rammaricato rispetto al poco spazio che è stato dato all’amico Pasolini dai principali media italiani: “Quando siamo giunti al centenario dalla nascita sono stato contattato da molte tv, tuttavia – confessa – ho deciso di non andarci. Dieci minuti non sono sufficienti a rendere giustizia alla memoria di Pierpaolo. Inoltre, in tutti gli altri anni non era gli era stato dedicato un grande spazio ed è triste che lo si faccia solo al momento della ricorrenza storica”.

Il sindaco Piergallini non nasconde la sorpresa di poter avere a Grottammare un testimone d’eccellenza come Davoli per raccontare Pasolini: “La città di Grottammare non si aspettava di avere un evento simile. Voglio sottolineare che non commemoriamo una persona che non c’è più, perché il percorso di Pasolini è ancora oggi particolarmente vivo. Molte sue analisi e la sua saggistica sono ancora organismi attuali da leggere. Pasolini era un intellettuale stratificato e poliedrico che ha sperimentato tutti i linguaggi che il suo tempo gli offriva”.

Davoli racconta che il momento più entusiasmante della sua carriera è stato girare “Uccellacci e uccellini” con Antonio De Curtis, all’età di 17 anni. “All’inizio con Totò si era creato un po’ di distacco perché ero intimorito dalla sua figura, lui era già il Principe – racconta l’attore romano – poi invece mi sono lasciato andare. Era una persona molto umile e semplice, lo consideravo come un padre. Devo dire che mi ha aiutato molto”.

Quanto al suo rapporto personale con Pasolini, Davoli racconta un’amicizia durata tredici anni anche se afferma di non avere un ricordo particolare da citare: “Ci siamo divertiti molto dappertutto, fare i film per noi era un gioco. C’era una sintonia speciale. Ho tantissimi bei ricordi, da Napoli fino all’Africa”.