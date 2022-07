SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 12 luglio, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– bilancio consolidato dell’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” per il 2021, comprensivo dei risultati di amministrazione al 31 dicembre scorso;

– Documento Unico di Programmazione – Dup 2023/2025, che ha lo scopo di programmare l’azione amministrativa e gestionale del Comune, con l’intento di presentare il documento al Consiglio comunale per l’approvazione;

– modalità di svolgimento della “Fiera della Madonna della Marina 2022”. Tra le specifiche individuate è stabilita la durata dell’evento in due giornate, 30 e 31 luglio, il suo svolgimento nell’area del centro cittadino e la suddivisione della fiera in zone distinte in base al tipologia merceologica delle bancarelle;

– individuazione delle posizioni organizzative di direzione e di alta professionalità tra il personale del Comune. Nello specifico, per le posizioni organizzative di direzione sono previste tre fasce, alle quali sono riconosciute indennità annuali pari a € 5.200 (fascia C), € 7.800 (fascia B) e € 10.400 (fascia A). Per le posizioni di alta professionalità sono previste due fasce, con indennità pari a € 5.200 (fascia B) e € 11.700 (fascia A);

– programma delle iniziative comunali per la “Festa della Madonna della Marina 2022”, concessione del patrocinio, dell’uso gratuito del palco e di altre attrezzatura di proprietà comunale e di un contributo di € 50.000 all’associazione sportiva dilettantistica Agraria Club in qualità di responsabile dell’organizzazione;

– revoca dell’accettazione della donazione delle celle frigorifere da parte della società Intrum Italia spa, operante per conto di Banca Intesa Sanpaolo spa, per motivi tecnico-giuridici;

– aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-23;

– schema di accordo di collaborazione tra il Comune, e la Regione Abruzzo e i Comuni di Silvi, Ancona e Pescara finalizzato all’affidamento congiunto di prestazioni specialistiche necessarie nel quadro dell’esecuzione del progetto Life+A_GreeNet. Le prestazione in questione hanno un costo complessivo di € 100.000 per la quota parte spettante al Comune di San Benedetto, su un totale di € 157.000;

– concessione di spazi pubblici, patrocinio comunale e contributi per un totale di € 44.000 destinati al sostegno e alla realizzazione di iniziative in ambito sportivo;

– istituzione di una nuova area di sosta a pagamento situata in via Tedeschi, angolo via Sforza, con una superficie complessiva di 3.500 mq che sarà gestita dall’Azienda Multi Servizi spa;

– conferimento del patrocinio del Comune, occupazione di suolo pubblico e altri permessi, nonché l’autorizzazione alla realizzazione della manifestazione “Rds Summer Festival” nell’area denominata spiaggia ex-camping, giardino Zio Marcello e pineta “Falcone e Borsellino”, nei giorni del 15, 16 e 17 luglio.