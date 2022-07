ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 12 luglio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica nell’ambito del potenziamento dei servizi estivi per l’operazione “Estate Sicura” disposta dal Comando Generale dell’Arma per garantire la tranquillità dei residenti e dei numerosi turisti che affollano le località rivierasche di questa porzione di Provincia.

Nel corso della specifica attività i militari della Compagnia Vibratiana hanno arrestato in flagranza di reato un albanese, 34enne, residente ad Alba adriatica, ritenuto il dominus dello spaccio sostanze stupefacenti nella zona.

I militari che tenevano sotto osservazione l’abitazione dell’albanese sono intervenuti dopo aver bloccato un acquirente tortoretano, 30enne. Nel corso della perquisizione personale è stato recuperato un involucro contenente circa 100 grammi di hashish. Per entrare in casa, senza destare sospetti, i militari si sono improvvisati fattorini di un corriere espresso ed una volta aperta la porta è scattata la perquisizione.

Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto, occultati nella camera da letto, altri 170 grammi di hashish, mentre in due borracce riposte nel mobile in cucina sono spuntate circa 50 dosi termosigillate di cocaina, pronte per lo spaccio, del peso complessivo di grammi 80 a testimonianza della fiorente illecita attività posta in essere, nonché due bilancini elettronici ed il materiale idoneo al confezionamento. Il giro di affari è ritenuto sicuramente importante, considerato che il solo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre 10 mila euro. Alla luce di quanto emerso l’albanese è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza “direttissima” prevista per la giornata odierna, mentre per l’acquirente tortoretano è scatta la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, oltre alla segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico sempre di stupefacenti.