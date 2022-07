RIPATRANSONE – Di seguito una nota stampa di Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripatransone.

Dopo gli ultimi eventi sismici, in particolare quello del 30 giugno 2022 ed il mio sollecito, prima al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con relativo sopralluogo e poi a seguito della loro verifica, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Cultura, alla Prefettura, al Fondo Edifici di Culto, alla Soprintendenza, ai Vigili del Fuoco, all’Ufficio Sisma ed alla Protezione Civile Regionale, in data 12/07, il Prefetto Carlo De Rogatis, il Soprintendente Arch. Issini, la Dott.ssa Sabatini ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, Ing. Verna, a seguito della nota di riscontro del Ministero dell’Interno, si sono recati in Municipio per un tavolo tecnico relativo alla risoluzione della problematica della Chiesa di San Filippo e successiva visita all’immobile.

Dall’incontro, considerata la nota di risposta pervenuta in Comune dal Ministero dell’Interno, che dispone e destina risorse per la messa in sicurezza della Chiesa, sono state definite le procedure amministrative al fine di provvedere, nel più breve tempo possibile, all’intervento sull’edificio di culto.

Ho messo a disposizione della Prefettura e della Soprintendenza gli uffici comunali, in particolare l’ufficio Patrimonio Manutenzione e Lavori pubblici, per la gestione dell’affidamento della progettazione della messa in sicurezza e relativa esecuzione dell’intervento, il tutto di concerto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la Soprintendenza dei Beni Culturali.

Procederemo da qui a 10 giorni alla stesura di 2 soluzioni progettuali e la relativa stima dei costi da inviare alla Prefettura che, tramite Ministero, metterà a disposizione i fondi per procedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza che oltre a garantire la salvaguardia dell’immobile, comporterà la riapertura della via che lo fiancheggia.

Preciso che l’intervento definitivo di ristrutturazione è in capo alla Soprintendenza con specifica ordinanza ed importo stanziato di € 1.750.0000,00 e che nel 2021 ha avuto anche la nomina del RUP.

Vi terremo aggiornati a breve sull’evoluzione della situazione.

Ringrazio tutti i rappresentati e funzionari degli Enti coinvolti per la disponibilità manifestata e per la proficua mattinata di lavoro che è emersa.

Con l’occasione ho avuto modo di far visitare il nostro bel centro storico e, durante il percorso, non si poteva non attraversare il Nostro vicolo!