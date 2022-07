SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo il comunicato del club giunto in redazione.

“La A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare che il difensore Diego Conson vestirà la maglia rossoblù anche per la stagione 2022-23

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – le parole di Diego Conson – Non ho mai avuto dubbi sulla continuità del progetto del presidente e dobbiamo sin da subito far comprendere ai ragazzi che arriveranno cosa vuole dire giocare a San Benedetto, ma lo capiranno in fretta che è una piazza molto calda che ti fa sentire giocatore e per questo devi comportarti come tale dal primo all’ultimo giorno di contratto. Io sono pronto, sono molto carico. Non voglio sbilanciarmi con proclami o altro, i risultati si raggiungono passo dopo passo con il duro lavoro. Forza Samb!”.

Dopo le riconferme di Lulli ed Angiulli, anche il numero 3 rimarrà in maglia rossoblu.