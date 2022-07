SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di fischietto in fischietto, di clavetta in clavetta, di mazziera in mazziera: la tradizione delle majorettes della banda di San Benedetto si tramanda da più di trent’anni, da quando, nel 1990, le prime ragazze in completo rossoblu sfilarono per le vie della città colpendo i sampietrini del centro con i tacchi degli stivaletti di pelle bianca, marciando a ritmo di sinistro-destro, fendendo l’aria con gesti rapidi e precisi.

Una storia che non si può interrompere, una catena che non si può spezzare, come auspica il presidente del corpo bandistico di San Benedetto Mario Gabrielli. Ne abbiamo parlato con la mazziera delle majorettes Annalisa Coccia, un tempo giovane leva, oggi punto di riferimento per le nuove arrivate. La mazziera è la majorette più esperta, la veterana che procede in testa al gruppo, batte il tempo, scandisce i movimenti.

“Le ragazze sono ancora alle prime armi, ma se la cavano bene – dice Annalisa Coccia ai nostri microfoni – Ci stiamo preparando per una sfilata il 27 luglio alle 21 per le vie di San Benedetto. Le selezioni sono ancora aperte per entrare a far parte della nostra realtà. L’età richiesta è dai dodici anni su, per il resto non ci sono requisiti. Inizieremo dai passi base, per poi passare a coreografie più complesse”.

La storia delle majorettes. Alla fine dell’Ottocento era usanza che in testa alle bande americane vi fosse un componente, il mazziere, adibito a scandire il tempo con un attrezzo chiamato mazza o canna maggiore, in inglese major, parola da cui deriva il termine majorette. La mazziera, dunque, originariamente era una figura maschile, relegata al ritmo musicale, ma, con il passare degli anni e con l’evolversi degli usi e dei costumi, il mazziere è stato sostituito da una donna che, oltre a battere il tempo, ha iniziato a creare delle vere e proprie coreografie e ad assumere un ruolo di primo piano. Successivamente, alla mazziera si sono affiancate altre figure femminili, che con un bastone più piccolo eseguivano esercizi coreografici e precedevano l’entrata della banda. Così sono nate le majorettes.

Le ragazze che desiderano unirsi al gruppo majorettes possono contattare il numero 338 945 7666. Le prove si svolgono ogni martedì dalle 19 alle 20 accanto al Ballarin.