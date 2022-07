GROTTAMMARE – Un altro cantiere è pronto a partire dopo l’estate per la realizzazione di una “Bici-Stazione”: a fine giugno, gli uffici dell’area Lavori pubblici hanno affidato all’impresa ascolana Sato srl il secondo stralcio della riqualificazione di piazza Stazione. L’intervento prenderà in considerazione il lato sud dell’area, dove da non molto tempo c’è anche la fermata dell’autobus, per accogliere uno spazio di sosta per biciclette e ammodernare lo stato dei luoghi, risolvendo in primis i problemi di dissesto sulla pavimentazione dei marciapiedi esistenti e riorganizzando gli spazi di ritrovo e di vita collettiva di cittadini e turisti.

L’obiettivo è di proseguire il miglioramento della mobilità sostenibile intermodale, incentivando l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso mezzi ecologici quali biciclette, treno e autobus. Non a caso, l’opera approvata lo scorso settembre ha ottenuto un contributo regionale a copertura del 70% del valore del progetto, calcolato in 100mila euro e finanziabile dunque con 70mila euro di risorse regionali e 30mila euro di risorse comunali.

La riqualificazione prevede anche il rinnovamento degli arredi (aiuola e panchine) e la posa di una pavimentazione in continuità con quanto già realizzato sul lato nord nel 2021. I costi dei lavori al netto del ribasso offerto dall’impresa ammontano a € 63.617,4 iva compresa, ai quali andranno ad aggiungere quelli per le opere di finitura che verranno valutate successivamente.

“Con questo affidamento – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manolo Olivieri – completiamo la riqualificazione di piazza Stazione. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con il comitato di quartiere per la sistemazione dell’area che rappresenta un luogo strategico per la mobilità cittadina, anche nella prospettiva di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. In piazza Stazione, abbiamo fortemente voluto istituire una fermata della linea urbana, insieme al vicino parcheggio e alla futura bici-stazione stiamo creando le basi per un futuro più sostenibile”.