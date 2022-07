La A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Federico Angiulli anche per la stagione 2022-23.

“Restare qui era quello che volevo e questo non è mai stato un segreto – le parole di Angiulli – Non ho mai preso in considerazione nessun’altra offerta: il mio obiettivo era quello di continuare con la Samb e basta. Il direttore sportivo Cozzella è qui da poco, ha dovuto quindi fare prima le sue valutazioni e confrontarsi poi con il presidente. Appena loro hanno deciso di continuare insieme ci siamo sentiti e in 5 minuti abbiamo trovato l’accordo. Ora testa al campo e ci mettiamo subito a lavorare per preparare al meglio questa nuova stagione”.