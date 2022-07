FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un centauro e un automobilista risultati positivi all’Alcol Test dopo due incidenti autonomi nel Fermano.

Come riportato nella nota stampa giunta in redazione il 12 luglio dall’Arma, deferimenti inevitabili per guida in stato di ebbrezza alcolica e patente sospesa.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.