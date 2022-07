SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli Calcio si appresta ad affrontare la sua seconda stagione in Serie D e nei giorni scorsi sono arrivate le ufficialità di importanti riconferme in casa orange.

Parliamo in primis del capitano Giordano Napolano, pedina fondamentale sia in mezzo al campo per tre quarti della scorsa stagione, sia fuori dal terreno di gioco dopo l’infortunio al ginocchio, che però non gli ha impedito di continuare a motivare i ragazzi con la sua esperienza. Conferma in orange che è arrivata nel giorno del suo matrimonio, per suggellare il bellissimo legame che si è creato tra il numero 10 e tutto l’ambiente.

In difesa, rinnovi anche per i pilastri Matteo Sensi e Marco Passalacqua, titolari quasi inamovibili del campionato scorso. Il primo giunge alla nona stagione consecutiva con la maglia del Pda, mentre il secondo, classe ’97, si appresta ad affrontare la terza.

Sempre nel reparto arretrato, altro nome che vedremo nella stagione 2022/23 sarà quello di Lorenzo Pasqualini, classe ’89, di cui mister Ciampelli difficilmente si è privato nell’arco della stagione.

Il mister potrà contare anche sui gol e gli assist di Matteo D’Alessandro e Stefano Spagna, che completano il filotto di riconferme in casa orange giunte fino a questo momento.