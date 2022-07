SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La A.S. Sambenedettese è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Luca Lulli anche per la stagione 2022-23”.

Dunque il centrocampista disputerà la sua terza stagione con la maglia rossoblu, la seconda consecutiva.

“Felice di aver raggiunto l’accordo e di continuare ad indossare questa maglia in una stagione importante come questa del Centenario – le parole di Lulli – Qui, come ho sempre detto, sono a casa e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme ai miei compagni. Sarà importante far capire ai nuovi cosa vuol dire indossare questi colori in una piazza dove tutti vivono per la Samb. Obiettivi? Dare il massimo di giorno in giorno”.