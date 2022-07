GROTTAMMARE – L’associazione Caleidoscopio APS di Grottammare organizza stage estivi di teatro per bambini dai 5 ai 10 anni e per ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Per i bambini sono previste 15 ore di stage dal 1 al 5 agosto tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30; per i ragazzi 13 ore di stage dal 25 al 27 luglio secondo il seguente orario: il 25 e il 26 luglio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16; il 27 luglio dalle ore 10 alle ore 13.

E’ ammesso un minimo di 7 e un massimo di 15 partecipanti. Per i bambini le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 22 luglio, mentre per i ragazzi entro e non oltre il 28 luglio.

Costo: 50 euro + quota di iscrizione per i nuovi soci di 10 euro, valida fino al 31 Dicembre 2022. Sono previste promozioni famiglia, qualsiasi stage si frequenti. L’iscrizione si effettua online richiedendo i moduli all’ indirizzo e-mail caleidoteatro@gmail.com. L’iscrizione viene considerata finalizzata una volta inviate le scansioni dei moduli compilati.

Per informazioni: bambini Irene: 320 5308496 – ragazzi Chiara: 338 3894018